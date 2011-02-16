Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
-
Насри
Самир Насри
90
-
Сонг
Александр Сонг
69
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
77
-
ван Перси
Робин ван Перси
78'
90
Запасные
-
Альмуния
Мануэль Альмуния
-
Гиббс
Киран Гиббс
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Денилсон
Невес Денилсон
-
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
89
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
26'
69
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич