Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
46
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Перротта
Симоне Перротта
29'
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
69
-
Менез
Жереми Менез
62'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
Шахтер
мин
-
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
78
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
30'
84
-
Коста
Дуглас Коста
33'
67
-
Адриано
Луис Адриано
40'
90
Запасные
-
Худжамов
Рустам Худжамов
-
Ищенко
Николай Ищенко
-
Чижов
Александр Чижов
-
Степаненко
Тарас Степаненко
-
Виценец
Виталий Виценец
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва