Дебрецен
мин
-
Верпец
Иштван Верпец
90
-
Лацко
Жолт Лацко
90
-
Шимац
Дажан Шимац
90
-
Миядиноски
Мирсад Миядиноски
90
-
Бернат
Чобо Бернат
90
-
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
-
Варга
Йожеф Варга
90
-
Боди
Адам Боди
89
-
Сакай
Петер Сакай
90
-
Кабат
Петер Кабат
48'
86'
90
-
Мбенгоно
Янник Мбенгоно
66
Запасные
-
Домби
Тибор Домби
-
Малинаускас
Миндаугас Малинаускас
-
Фодор
Марсель Фодор
-
Наги
Золтан Наги
-
Рамос
Луис Рамос
-
Кишш
Золтан Кишш
-
Кулибали
Адамо Кулибали
Сампдория
мин
-
Мессина
Даниэле Мессина
90
-
Гриеко
Андреа Гриеко
90
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Вольта
Массимо Вольта
90
-
Поли
Андреа Поли
80
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
72
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Крстичич
Ненад Крстичич
88
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
Запасные
-
Ламорте
Фабио Ламорте
-
Оливейро
Фабио Оливейро
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Маннини
Даниеле Маннини
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне