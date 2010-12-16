Хетафе
мин
-
Каньяс
Адриан Каньяс
90
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Устари
Оскар Устари
90
-
Диас
Ката Диас
41
-
Пинтос
Пабло Пинтос
90
-
Каш
Ибрахим Каш
72
-
Москера
Педро Москера
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Сардинеро
Адриан Сардинеро
15'
90
-
Колунга
Адриан Колунга
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
57
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
Запасные
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Эскази
Альберто Эскази
-
Перес
Алекс Перес
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Торрес
Мигель Торрес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Санчес
Виктор Санчес
-
Боатенг
Дерек Боатенг
Янг Бойз
мин
-
Вельфли
Марко Вельфли
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
57
-
Неф
Ален Неф
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Суттер
Скотт Суттер
90
-
Костанцо
Морено Костанцо
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Лулич
Сенад Лулич
90
-
Хохштрассер
Ксавье Хохштрассер
57
-
Дежен
Давид Дежен
73
-
Маюка
Эммануэль Маюка
90
Запасные
-
Дюссен
Дарио Дюссен
-
Де Пьеро
Адриано Де Пьеро
-
Циммерманн
Свен Циммерманн
-
Бюрки
Роман Бюрки
-
Шнойвли
Кристиан Шнойвли
-
Раймонди
Марио Раймонди
-
Шнойвли
Марко Шнойвли