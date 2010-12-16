АЕК
мин
-
Бланко
Исмаэль Бланко
90
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
55
Запасные
-
Арьириу
Анестис Арьириу
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
-
Лагос
Панайотис Лагос
-
Назути
Кристиан Назути
-
Диоп
Папа Буба Диоп
-
Перейра
Леонардо Перейра
-
Бернс
Нэтан Бернс
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Лазович
Данко Лазович
74
-
Денисов
Игорь Денисов
89'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
78
-
Широков
Роман Широков
90
-
Розина
Алессандро Розина
67'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
44'
84
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Канунников
Максим Канунников