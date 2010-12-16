Байер
мин
-
Гифер
Фабиан Гифер
90
-
Вида
Домагой Вида
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
46
-
Аугусто
Ренато Аугусто
46
-
Бендер
Ларс Бендер
89
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Каплан
Бурак Каплан
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
69'
90
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
90
Запасные
-
Бобель
Томаш Бобель
-
Да Коста
Данни Да Коста
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Видаль
Артуро Видаль
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
72
-
Суарес
Марио Суарес
85
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
67
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Годин
Диего Годин
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Мерида
Фран Мерида
-
Коста
Диего Коста