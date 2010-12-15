Порту
мин
-
Да Силва
Валтер Энрике Да Силва
90
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
22'
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
90
-
Микаэл
Рубен Микаэл
54'
71
-
Родригес
Хамес Родригес
90'
90
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
80
-
Фалькао
Радамель Фалькао
60
Запасные
-
Майя
Тьягу Майя
-
Серену
Энрике Серену
-
Моутинью
Жоао Моутинью
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Каштру
Андре Каштру
-
Монтейро
Андре Филипе Монтейро
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
ЦСКА
мин
-
Грилло
Фабрицио Грилло
63
-
Акваро
Джузеппе Акваро
90
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Стоянов
Костадин Стоянов
90
-
Янчев
Тодор Янчев
87
-
Виданов
Павел Виданов
90
-
Янев
Коста Янев
90
-
Тонев
Александар Тонев
77
-
Платини
Мичел Платини
90
-
Делев
Спас Делев
48'
90
-
Малахиас Жуниор
Маркос Антонио Малахиас Жуниор
90
Запасные
-
Илиев
Димитар Илиев
-
Галчев
Борис Галчев
-
Трифонов
Румен Трифонов
-
Дечев
Мартин Дечев
-
Эспозито
Марко Эспозито
-
Шеридан
Киллиан Шеридан
-
Караджов
Иван Караджов