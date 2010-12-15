Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
34'
86
-
Кануте
Фредерик Кануте
37'
43
-
Перотти
Диего Перотти
63
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
88
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
52'
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Бендер
Свен Бендер
79
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
8'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
70
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Левандовски
Роберт Левандовски
-
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек