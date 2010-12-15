Спарта
мин
-
Зитка
Даниэль Зитка
90
-
Памич
Мануэл Памич
90
-
Брабец
Эрих Брабец
90
-
Гейда
Лукаш Гейда
90
-
Бондоа
Адиба Бондоа
90
-
Поданы
Якуб Поданы
68
-
Вацек
Камил Вацек
90
-
Куцка
Юрай Куцка
83
-
Кадлец
Вацлав Кадлец
44'
90
-
Сьонко
Либор Сьонко
76
-
Бони
Вильфрид Бони
90
Запасные
-
Скалак
Иржи Скалак
-
Лачны
Милош Лачны
-
Свенгер
Милан Свенгер
-
Хохенедер
Никлас Хохенедер
-
Матейовски
Марек Матейовски
-
Земан
Мартин Земан
-
Квеуке
Леонард Квеуке
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Федотов
Семен Федотов
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
15'
90
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Нецид
Томаш Нецид
90
Запасные
-
Исупов
Вячеслав Исупов
-
Чосич
Урош Чосич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сердеров
Сердер Сердеров