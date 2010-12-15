Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Алмейда
Леандро Алмейда
90
-
Хачериди
Евгений Хачериди
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
57
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Михалик
Тарас Михалик
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Милевский
Артем Милевский
87
Запасные
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Коваль
Максим Коваль
-
Несмачный
Андрей Несмачный
-
Нинкович
Милош Нинкович
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Бертольо
Факундо Бертольо
-
Кравец
Артем Кравец
-
Зозуля
Роман Зозуля
Шериф
мин
-
Стажила
Дмитрий Стажила
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Самарджич
Мирал Самарджич
90
-
Балима
Вилфрид Балима
90
-
Волков
Владимир Волков
90
-
Бранкович
Владимир Бранкович
90
-
Нелсон
Фред Нелсон
74
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Адамович
Милош Адамович
90
-
Дьеду
Андре Дьеду
78
-
Франса
Джимми Франса
90
Запасные
-
Скрипченко
Александр Скрипченко
-
Костандаки
Вадим Костандаки
-
Николич
Бачо Николич
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Георгиев
Сергей Георгиев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс