АЗ Алкмаар
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Ялинс
Кью Ялинс
90
-
Виргевер
Ник Виргевер
61
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
71
-
Мартенс
Маартен Мартенс
46
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
90
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Холмен
Бретт Холмен
90
-
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
6'
84'
90
Запасные
-
Верхюлст
Хоби Верхюлст
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Свертс
Жиль Свертс
-
Ортис
Кельсо Ортис
-
Махер
Адам Махер
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
Беншоп
Чарлисон Беншоп
БАТЭ
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
56
-
Радьков
Артем Радьков
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
85
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Брессан
Ренан Брессан
90
-
Павлов
Александр Павлов
62
-
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
-
Глебко
Сергей Глебко
-
Гутор
Александр Гутор
-
Володько
Александр Володько
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Концевой
Артем Концевой