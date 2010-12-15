Брюгге
мин
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
90
-
де Влигер
Геерт де Влигер
90
-
Симайс
Жерон Симайс
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Камоццато
Маркос Камоццато
90
-
Блондель
Джонатан Блондель
90
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
0
-
Перишич
Иван Перишич
0
-
Варгас
Рональд Варгас
0
-
Дальма
Вильфрид Дальма
90
-
Куемаха
Дорже Куемаха
28'
90
Запасные
-
ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
-
Вермеулен
Йорн Вермеулен
-
Дирар
Набиль Дирар
-
Акпала
Джозеф Акпала
-
Щепович
Стефан Щепович
-
Лестьенн
Максим Лестьенн
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
82
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
60
-
Росси
Джузеппе Росси
30'
34'
90
-
Рубен
Марко Рубен
78
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Кико
Кико
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Валеро
Борха Валеро
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
-
Алтидор
Жози Алтидор