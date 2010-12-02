ЦСКА
мин
-
Галчев
Борис Галчев
74
-
Грилло
Фабрицио Грилло
90
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Минев
Йордан Минев
90
-
Стоянов
Костадин Стоянов
90
-
Янчев
Тодор Янчев
90
-
Виданов
Павел Виданов
90
-
Тонев
Александар Тонев
75
-
Малахиас Жуниор
Маркос Антонио Малахиас Жуниор
90
-
Делев
Спас Делев
90
-
Платини
Мичел Платини
90
Запасные
-
Саиходжа
Дормушали Саиходжа
-
Илиев
Димитар Илиев
-
Трифонов
Румен Трифонов
-
Дечев
Мартин Дечев
-
Шеридан
Киллиан Шеридан
-
Чавдаров
Здравко Чавдаров
-
Янев
Коста Янев
Бешикташ
мин
-
Генен
Дженк Генен
46
-
Гулум
Эрсан Гулум
90
-
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
-
Запоточны
Томаш Запоточны
59'
90
-
Табата
Родриго Табата
75
-
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
-
Аурелио
Мехмет Аурелио
90
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
90
-
Голошко
Филип Голошко
64'
90
-
Нобре
Марсио Нобре
46
Запасные
-
Кучик
Али Кучик
-
Кая
Умут Кая
-
Гювен
Эрхан Гювен
-
Арикан
Хакан Арикан
-
Узулмез
Ибрахим Узулмез
-
Уйсал
Неджип Уйсал
-
Куарежма
Рикарду Куарежма