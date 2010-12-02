ПСЖ
мин
-
Эдель
Апула Эдель
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Камара
Зумана Камара
90
-
Сахо
Мамаду Сахо
90
-
де Албукерке
Маркос Венсанио де Албукерке
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
45'
66
-
Клеман
Жереми Клеман
90
-
Шантом
Клеман Шантом
90
-
Бодмер
Матье Бодмер
17'
79
-
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
-
Оаро
Гийом Оаро
20'
47'
70
Запасные
-
Купе
Грегори Купе
-
Маконда
Трипи Маконда
-
Арман
Сильвен Арман
-
Траоре
Самми Траоре
-
Жалле
Кристоф Жалле
-
Жюли
Людовик Жюли
-
Луйиндула
Пеги Луйиндула
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Капель
Диего Капель
64
-
Зокора
Дидье Зокора
46
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
77
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
32'
36'
90
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Конко
Абдулай Конко
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо