БАТЭ
мин
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
46
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
84'
90
-
Радьков
Артем Радьков
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
90
-
Володько
Александр Володько
79
-
Бага
Дмитрий Бага
70
-
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
-
Глебко
Сергей Глебко
-
Веремко
Сергей Веремко
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Брессан
Ренан Брессан
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Павлов
Александр Павлов
-
Концевой
Артем Концевой
Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Михалик
Тарас Михалик
90
-
Алмейда
Леандро Алмейда
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
43'
90
-
Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
85
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
16'
90
-
Еременко
Роман Еременко
80
-
Гусев
Олег Гусев
50'
90
-
Милевский
Артем Милевский
68'
90
Запасные
-
Коваль
Максим Коваль
-
Несмачный
Андрей Несмачный
-
Айила
Юссуф Айила
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Темиле
Франк Темиле
-
Зозуля
Роман Зозуля
-
Кравец
Артем Кравец