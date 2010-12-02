ПАОК
мин
-
Сакеллариу
Лефтерис Сакеллариу
90
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
25'
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Бермудес
Виктор Бермудес
90
-
Ивич
Владимир Ивич
72
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
82
Запасные
-
Филомено
Лусио Филомено
-
Куцианикулис
Вассилиос Куцианикулис
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
-
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
Брюгге
мин
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
90
-
ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
90
-
Стейнен
Стейн Стейнен
90
-
Симайс
Жерон Симайс
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Вермеулен
Йорн Вермеулен
71
-
Блондель
Джонатан Блондель
90
-
Герертс
Карел Герертс
90
-
Перишич
Иван Перишич
62
-
Акпала
Джозеф Акпала
62
-
Щепович
Стефан Щепович
89'
90
Запасные
-
де Влигер
Геерт де Влигер
-
Хофкенс
Карл Хофкенс
-
Камоццато
Маркос Камоццато
-
Дирар
Набиль Дирар
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
-
Дальма
Вильфрид Дальма
-
Куемаха
Дорже Куемаха