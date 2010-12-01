Сампдория
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Луккини
Стефано Луккини
32
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Поли
Андреа Поли
77
-
Коман
Владимир Коман
68
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
45'
90
Запасные
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
Вольта
Массимо Вольта
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
-
Маннини
Даниеле Маннини
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Питерс
Эрик Питерс
90
-
Баума
Вилфред Баума
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
-
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
-
Тойвонен
Ола Тойвонен
51'
90'
90
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
-
Рейс
Жонатан Рейс
85
Запасные
-
Рамос
Кассио Рамос
-
Родригес
Франциско Родригес
-
Баккал
Отман Баккал
-
Ленс
Джермейн Ленс
-
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
-
Куверманс
Данни Куверманс
-
Берг
Маркус Берг