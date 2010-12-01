Янг Бойз
мин
-
Вельфли
Марко Вельфли
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Неф
Ален Неф
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Суттер
Скотт Суттер
81'
90
-
Лулич
Сенад Лулич
73
-
Дубе
Тьерри Дубе
67
-
Костанцо
Морено Костанцо
56
-
Дежен
Давид Дежен
39'
90
-
Маюка
Эммануэль Маюка
82'
87'
90
Запасные
-
Регаццони
Альберто Регаццони
-
Де Пьеро
Адриано Де Пьеро
-
Бюрки
Роман Бюрки
-
Раймонди
Марио Раймонди
-
Шнойвли
Кристиан Шнойвли
-
Хохштрассер
Ксавье Хохштрассер
-
Шнойвли
Марко Шнойвли
Штутгарт
мин
-
Циглер
Марк Циглер
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Дежен
Филипп Дежен
74
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
90
-
Ба
Мамаду Ба
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
68
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
48'
66
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Бока
Артур Бока
-
Функ
Патрик Функ
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Шипплок
Свен Шипплок