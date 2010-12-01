Хайдук
мин
-
Радошевич
Божидар Радошевич
90
-
Йозинович
Горан Йозинович
90
-
Малоча
Марио Малоча
90
-
Стринич
Иван Стринич
90
-
Булят
Юрица Булят
90'
90
-
Оремуш
Мирко Оремуш
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
90
-
Любичич
Марин Любичич
54
-
Томасов
Марин Томасов
54
-
Шарбини
Анас Шарбини
90
-
Вукушич
Анте Вукушич
90
Запасные
-
Калинич
Ловре Калинич
-
Вейич
Хрвое Вейич
-
Треботич
Динко Треботич
-
Андрич
Срджан Андрич
-
Бркляча
Марио Бркляча
-
Чоп
Дуйе Чоп
-
Шарбини
Ахмад Шарбини
АЕК
мин
-
Саха
Диего Саха
90
-
Карабелас
Николаос Карабелас
90
-
Яхич
Санел Яхич
90
-
Манолас
Костас Манолас
61'
90
-
Деллас
Траянос Деллас
90
-
Макос
Григориос Макос
90
-
Диоп
Папа Буба Диоп
90
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
-
Бернс
Нэтан Бернс
70
-
Скокко
Начо Скокко
51'
76
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
80
Запасные
-
Дадомо
Клаудио Дадомо
-
Арьириу
Анестис Арьириу
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
-
Лагос
Панайотис Лагос
-
Назути
Кристиан Назути
-
Перейра
Леонардо Перейра
-
Бланко
Исмаэль Бланко