Гент
мин
-
Смолдерс
Тим Смолдерс
90
-
Уоллес
Фернандо Уоллес
77'
90
-
Барич
Марио Барич
90
-
Арбейтман
Шломи Арбейтман
90
-
Йоргачевич
Боян Йоргачевич
90
-
Шулер
Марко Шулер
90
-
Уилс
Штеф Уилс
90
-
Эль-Ганасси
Яссин Эль-Ганасси
90
-
Асофейфа
Рэндаль Асофейфа
89
-
Тийс
Бернд Тийс
90
-
Любиянкич
Златан Любиянкич
90
Запасные
-
Яя
Сумахоро Яя
-
Букс
Франк Букс
-
Ханствейт
Эрленд Ханствейт
-
Кулибали
Элиман Кулибали
-
Лепуан
Кристоф Лепуан
-
Конте
Ибрахима Конте
-
Де Смет
Стейн Де Смет
Левски
мин
-
Младенов
Даниел Младенов
80
-
Мюлдер
Дастли Мюлдер
45
-
Балтанов
Лачезар Балтанов
53
-
Грин
Сержиньо Грин
90
-
Митрев
Божидар Митрев
90
-
Милиев
Йордан Милиев
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Гаджев
Владимир Гаджев
90
-
Минев
Веселин Минев
90
-
Йовов
Христо Йовов
90
-
Дембеле
Гарра Дембеле
90
Запасные
-
Тавиа
Майкл Тавиа
-
Иванов
Иво Иванов
-
Станчев
Стефан Станчев
-
Огнянов
Мариан Огнянов
-
Киров
Александр Киров
-
Петков
Георги Петков
-
Иса
Исмаил Иса