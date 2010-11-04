Хайдук
мин
-
Субашич
Даниэль Субашич
90
-
Стринич
Иван Стринич
90
-
Булят
Юрица Булят
90
-
Вейич
Хрвое Вейич
90
-
Малоча
Марио Малоча
90
-
Шарбини
Анас Шарбини
90
-
Булку
Эрвин Булку
90
-
Любичич
Марин Любичич
69'
90
-
Томасов
Марин Томасов
62
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
90
-
Вукушич
Анте Вукушич
83'
90
Запасные
-
Режич
Анте Режич
-
Радошевич
Божидар Радошевич
-
Йозинович
Горан Йозинович
-
Йонич
Матей Йонич
-
Оремуш
Мирко Оремуш
-
Треботич
Динко Треботич
-
Бркляча
Марио Бркляча
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Крижанац
Ивица Крижанац
57
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
48'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
66
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Розина
Алессандро Розина
51'
73
-
Ионов
Алексей Ионов
32'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Семак
Сергей Семак
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Канунников
Максим Канунников
-
Лазович
Данко Лазович