Динамо
мин
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Коваль
Максим Коваль
90
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Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
90
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Хачериди
Евгений Хачериди
90
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Алмейда
Леандро Алмейда
90
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Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
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Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
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Михалик
Тарас Михалик
52
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Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
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Еременко
Роман Еременко
60
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Гусев
Олег Гусев
90
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Милевский
Артем Милевский
47'
62'
89
Запасные
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Кичак
Артем Кичак
-
Айила
Юссуф Айила
-
Да Силва
Данило Да Силва
-
Нинкович
Милош Нинкович
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Шевченко
Андрей Шевченко
-
Зозуля
Роман Зозуля
АЗ Алкмаар
мин
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Ромеро
Серхио Ромеро
90
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Клаван
Рагнар Клаван
90
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Ялинс
Кью Ялинс
90
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Морено
Эктор Морено
90
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Марселлис
Дирк Марселлис
90
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Мартенс
Маартен Мартенс
72
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
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Эльм
Расмус Эльм
72
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Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Холмен
Бретт Холмен
90
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
72
Запасные
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Дидулица
Джой Дидулица
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Виргевер
Ник Виргевер
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Свертс
Жиль Свертс
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Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
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Ортис
Кельсо Ортис
-
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
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Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон