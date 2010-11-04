БАТЭ
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
66
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Брессан
Ренан Брессан
75'
83
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
-
Павлов
Александр Павлов
70'
72
-
Родионов
Виталий Родионов
16'
90
Запасные
-
Глебко
Сергей Глебко
-
Курлович
Вадим Курлович
-
Гутор
Александр Гутор
-
Радьков
Артем Радьков
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Володько
Александр Володько
-
Скавыш
Максим Скавыш
Шериф
мин
-
Стоянов
Владислав Стоянов
58
-
Волков
Владимир Волков
71
-
Бранкович
Владимир Бранкович
90
-
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Балима
Вилфрид Балима
90
-
Дьеду
Андре Дьеду
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
32'
90
-
Адамович
Милош Адамович
75
Запасные
-
Хачатуров
Артем Хачатуров
-
Николич
Бачо Николич
-
Стажила
Дмитрий Стажила
-
Самарджич
Мирал Самарджич
-
Руамба
Флорен Руамба
-
Георгиев
Сергей Георгиев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс