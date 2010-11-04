Левски
мин
-
Мюлдер
Дастли Мюлдер
90
-
Грин
Сержиньо Грин
90
-
Акалски
Кирил Акалски
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Гаджев
Владимир Гаджев
82'
90
-
Минев
Веселин Минев
90
-
Тасевски
Дарко Тасевски
87
-
Йовов
Христо Йовов
60
-
Дембеле
Гарра Дембеле
11'
90
-
Слори
Эндвеле Слори
58
Запасные
-
Огнянов
Мариан Огнянов
-
Александров
Александар Александров
-
Младенов
Даниел Младенов
-
Иванов
Иво Иванов
-
Станчев
Стефан Станчев
-
Митрев
Божидар Митрев
-
Милиев
Йордан Милиев
Лилль
мин
-
Моуко
Барель Моуко
90
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Суаре
Папе Суаре
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
56
-
Дюмон
Стефан Дюмон
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
57
-
Де Мело
Тулио Де Мело
35'
76
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Рами
Адиль Рами
-
Дебюши
Матье Дебюши
-
Азар
Эден Азар
-
Бальмон
Флоран Бальмон
-
Кабай
Йоан Кабай
-
Сов
Мусса Сов