Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Каплан
Бурак Каплан
62
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90'
90
-
Бендер
Ларс Бендер
46
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
46
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Вида
Домагой Вида
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Аугусто
Ренато Аугусто
-
Дердийок
Эрен Дердийок
Арис
мин
-
Пераль
Франсиско Пераль
90
-
Руис
Карлос Руис
56
-
Кальво
Антонио Кальво
79
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
90
-
Перейра
Мичел Гарбини Перейра
90
-
Лазаридис
Никос Лазаридис
90
-
Вангели
Кристи Вангели
90
-
Гиаро
Роналдо Гиаро
90
-
Фати
Рикардо Фати
90
-
Тоха
Хуан Карлос Тоха
90
Запасные
-
Веллидис
Маркос Веллидис
-
Мендринос
Константинос Мендринос
-
Каснаферис
Костас Каснаферис
-
Ориоль
Лозано Фарран Ориоль
-
Приттас
Атанасиос Приттас
-
Чеснаускис
Дейвидас Чеснаускис
-
Нето
Дарси Дольче Нето