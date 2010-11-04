Ювентус
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Пепе
Симоне Пепе
84
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
50
-
Красич
Милош Красич
63
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
-
Либертацци
Альберто Либертацци
-
Бониперти
Филиппо Бониперти
-
Камильери
Винченцо Камильери
-
Бюхель
Марсель Бюхель
-
Ливьеро
Маттео Ливьеро
-
Костантино
Марко Костантино
-
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Зальцбург
мин
-
Треммель
Герхард Треммель
90
-
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
-
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
-
Секагья
Ибрахим Секагья
90
-
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
-
Яншер
Якоб Яншер
90
-
Шимер
Франц Шимер
90
-
Мендес
Давид Мендес
80
-
Покривац
Никола Покривац
66
-
Сарате
Гонсало Сарате
90
-
Валлнер
Роман Валлнер
74
Запасные
-
Вальке
Александр Вальке
-
Дудич
Милан Дудич
-
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
-
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
-
Хирлендер
Стефан Хирлендер
-
Богоссян
Хоакин Богоссян
-
Боржес де Карвальо
Алан Дуглас Боржес де Карвальо