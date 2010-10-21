Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Крижанац
Ивица Крижанац
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Лазович
Данко Лазович
71
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
65
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
68'
77
-
Бухаров
Александр Бухаров
25'
90
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Кержаков
Александр Кержаков
-
Канунников
Максим Канунников
Хайдук
мин
-
Субашич
Даниэль Субашич
90
-
Стринич
Иван Стринич
90
-
Булят
Юрица Булят
90
-
Малоча
Марио Малоча
90
-
Оремуш
Мирко Оремуш
90
-
Шарбини
Анас Шарбини
47
-
Бркляча
Марио Бркляча
87
-
Любичич
Марин Любичич
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
90
-
Булку
Эрвин Булку
80
-
Вукушич
Анте Вукушич
90
Запасные
-
Режич
Анте Режич
-
Радошевич
Божидар Радошевич
-
Йозинович
Горан Йозинович
-
Йонич
Матей Йонич
-
Вейич
Хрвое Вейич
-
Треботич
Динко Треботич
-
Чоп
Дуйе Чоп