АЗ Алкмаар
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Виргевер
Ник Виргевер
90
-
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Марселлис
Дирк Марселлис
90
-
Мартенс
Маартен Мартенс
77
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
35'
80
-
Холмен
Бретт Холмен
69
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
90
Запасные
-
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
-
Дидулица
Джой Дидулица
-
Ялинс
Кью Ялинс
-
Свертс
Жиль Свертс
-
Махер
Адам Махер
-
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
Динамо
мин
-
Коваль
Максим Коваль
90
-
Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
90
-
Хачериди
Евгений Хачериди
39'
90
-
Алмейда
Леандро Алмейда
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Гусев
Олег Гусев
75
-
Михалик
Тарас Михалик
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
58
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Милевский
Артем Милевский
16'
89
Запасные
-
Кичак
Артем Кичак
-
Да Силва
Данило Да Силва
-
Гиоане
Тибериу Гиоане
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро
-
Зозуля
Роман Зозуля