Шериф
мин
-
Стоянов
Владислав Стоянов
90
-
Бранкович
Владимир Бранкович
90
-
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Балима
Вилфрид Балима
82
-
Дьеду
Андре Дьеду
63
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Руамба
Флорен Руамба
90
-
Адамович
Милош Адамович
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
64
Запасные
-
Скрипченко
Александр Скрипченко
-
Николич
Бачо Николич
-
Хачатуров
Артем Хачатуров
-
Стажила
Дмитрий Стажила
-
Волков
Владимир Волков
-
Георгиев
Сергей Георгиев
-
Франса
Джимми Франса
БАТЭ
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
9'
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
68
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
74
-
Концевой
Артем Концевой
83
-
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
-
Курлович
Вадим Курлович
-
Гутор
Александр Гутор
-
Радьков
Артем Радьков
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Бага
Дмитрий Бага
-
Павлов
Александр Павлов