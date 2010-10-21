Динамо
мин
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Шаго
Матиас Шаго
90
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Келава
Иван Келава
90
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Куфре
Леандро Куфре
90
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Ногейра Соуса
Антонио Леонель Ногейра Соуса
90
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Врсалько
Шиме Врсалько
90
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Бишчан
Игор Бишчан
90
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Моралес
Педро Моралес
87
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Рукавина
Анте Рукавина
79
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Бадель
Милан Бадель
90
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Адеми
Ариян Адеми
69
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Круз Кампос
Жорже Саммир Круз Кампос
90
Запасные
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Шкендер
Марин Шкендер
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Ибаньес
Луис Ибаньес
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Томечак
Иван Томечак
-
Дос Сантос
Оелилтон Араужо Дос Сантос
-
Калельо
Адриан Калельо
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Крамарич
Андрей Крамарич
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Бечирай
Фатош Бечирай
Брюгге
мин
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де Влигер
Геерт де Влигер
90
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Диас
Жуниор Диас
90
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Хофкенс
Карл Хофкенс
90
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Симайс
Жерон Симайс
90
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Камоццато
Маркос Камоццато
90
-
Герертс
Карел Герертс
90
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Дирар
Набиль Дирар
90
-
Дальма
Вильфрид Дальма
90
-
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
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ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
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ван Акер
Тиболт ван Акер
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ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
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Донк
Райан Донк
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Щепович
Стефан Щепович
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Лестьенн
Максим Лестьенн