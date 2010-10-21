Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
77
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Росси
Джузеппе Росси
70
-
Рубен
Марко Рубен
38'
82
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
-
Алтидор
Жози Алтидор
ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
-
Бермудес
Виктор Бермудес
90
-
Ивич
Владимир Ивич
90
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
90
-
Муслимович
Златан Муслимович
80
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
85
Запасные
-
Сакеллариу
Лефтерис Сакеллариу
-
Куцианикулис
Вассилиос Куцианикулис
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Зуэла
Франциско Зуэла
-
Малезас
Стилянос Малезас
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис