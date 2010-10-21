Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
50'
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Вандам
Джерри Вандам
90
-
Азар
Эден Азар
70
-
Дюмон
Стефан Дюмон
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
81
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
54
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Дебюши
Матье Дебюши
-
Рами
Адиль Рами
-
Кабай
Йоан Кабай
-
Мавуба
Рио Мавуба
-
Сов
Мусса Сов
-
Жервиньо
Жервиньо
Левски
мин
-
Младенов
Даниел Младенов
72
-
Мюлдер
Дастли Мюлдер
90
-
Иванов
Иво Иванов
90
-
Огнянов
Мариан Огнянов
63
-
Грин
Сержиньо Грин
90
-
Митрев
Божидар Митрев
90
-
Милиев
Йордан Милиев
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Гаджев
Владимир Гаджев
90
-
Минев
Веселин Минев
90
-
Дембеле
Гарра Дембеле
90
Запасные
-
Александров
Александар Александров
-
Балтанов
Лачезар Балтанов
-
Станчев
Стефан Станчев
-
Киров
Александр Киров
-
Акалски
Кирил Акалски
-
Слори
Эндвеле Слори
-
Иса
Исмаил Иса