Спортинг
мин
-
Сантуш
Андре Сантуш
90
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
90
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Полга
Андерсон Полга
44
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Перейра
Жоао Перейра
90
-
Феррейра
Абел Феррейра
90
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Карришу
Даниэль Карришу
90
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де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
37'
63
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Саломау
Диого Саломау
7'
90
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да Силва Муниз
Лиедсон да Силва Муниз
13'
27'
73
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Поштига
Элдер Поштига
60'
90
Запасные
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Тьягу
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Торсильери
Марко Торсильери
-
Коэльо
Нуно Коэльо
-
Фернандес
Матиас Фернандес
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Сапатер
Альберто Сапатер
Гент
мин
-
Барич
Марио Барич
46
-
Шкаработ
Матия Шкаработ
90
-
Смолдерс
Тим Смолдерс
46
-
Йоргачевич
Боян Йоргачевич
90
-
Ханствейт
Эрленд Ханствейт
90
-
Уилс
Штеф Уилс
16'
90
-
Эль-Ганасси
Яссин Эль-Ганасси
68
-
Тийс
Бернд Тийс
90
-
Асофейфа
Рэндаль Асофейфа
90
-
Любиянкич
Златан Любиянкич
90
-
Конте
Ибрахима Конте
90
Запасные
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Арбейтман
Шломи Арбейтман
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Уоллес
Фернандо Уоллес
-
Яя
Сумахоро Яя
-
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
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Гронден
Кристоф Гронден
-
Кулибали
Элиман Кулибали
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Де Смет
Стейн Де Смет