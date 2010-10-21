Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Саломау 7'
да Силва Муниз 13'
да Силва Муниз 27'
де Оливейра 37'
Поштига 60'
5 : 1
Матч завершен
Гент
Гент
Уилс 16'
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур

21 окт. 2010, 22:05 МСК
21.10.2010, 22:05 МСК
четверг
Алан Келли
Алан Келли
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
-
Сантуш
Андре Сантуш
90
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
90
-
Полга
Андерсон Полга
44
-
Перейра
Жоао Перейра
90
-
Феррейра
Абел Феррейра
90
-
Карришу
Даниэль Карришу
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
37'
37'
63
-
Саломау
Диого Саломау
7'
7'
90
-
да Силва Муниз
Лиедсон да Силва Муниз
13'
27'
13', 27'
73
-
Поштига
Элдер Поштига
60'
60'
90
Запасные
-
Тьягу
-
Торсильери
Марко Торсильери
-
Коэльо
Нуно Коэльо
-
Фернандес
Матиас Фернандес
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Сапатер
Альберто Сапатер
Гент
мин
-
Барич
Марио Барич
46
-
Шкаработ
Матия Шкаработ
90
-
Смолдерс
Тим Смолдерс
46
-
Йоргачевич
Боян Йоргачевич
90
-
Ханствейт
Эрленд Ханствейт
90
-
Уилс
Штеф Уилс
16'
16'
90
-
Эль-Ганасси
Яссин Эль-Ганасси
68
-
Тийс
Бернд Тийс
90
-
Асофейфа
Рэндаль Асофейфа
90
-
Любиянкич
Златан Любиянкич
90
-
Конте
Ибрахима Конте
90
Запасные
-
Арбейтман
Шломи Арбейтман
-
Уоллес
Фернандо Уоллес
-
Яя
Сумахоро Яя
-
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
-
Гронден
Кристоф Гронден
-
Кулибали
Элиман Кулибали
-
Де Смет
Стейн Де Смет