Арис
мин
-
Пераль
Франсиско Пераль
90
-
Руис
Карлос Руис
90
-
Кальво
Антонио Кальво
90
-
Сифакис
Михалис Сифакис
90
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
70
-
Перейра
Мичел Гарбини Перейра
90
-
Лазаридис
Никос Лазаридис
90
-
Вангели
Кристи Вангели
90
-
Гиаро
Роналдо Гиаро
90
-
Фати
Рикардо Фати
90
-
Тоха
Хуан Карлос Тоха
90
Запасные
-
Веллидис
Маркос Веллидис
-
Кулухерис
Тимиос Кулухерис
-
Мендринос
Константинос Мендринос
-
Каснаферис
Костас Каснаферис
-
Ориоль
Лозано Фарран Ориоль
-
Чеснаускис
Дейвидас Чеснаускис
-
Нето
Дарси Дольче Нето
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Каплан
Бурак Каплан
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Вида
Домагой Вида
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
76
-
Балич
Ханно Балич
61
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
60
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Видаль
Артуро Видаль
-
Сэм
Сидней Сэм
-
Дердийок
Эрен Дердийок