ЦСКА
мин
-
Шеридан
Киллиан Шеридан
90
-
Тиеро
Уильям Тиеро
59
-
Трифонов
Румен Трифонов
90
-
Грилло
Фабрицио Грилло
67
-
Акваро
Джузеппе Акваро
90
-
Дечев
Мартин Дечев
90
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Янчев
Тодор Янчев
90
-
Виданов
Павел Виданов
90
-
Платини
Мичел Платини
79
-
Малахиас Жуниор
Маркос Антонио Малахиас Жуниор
90
Запасные
-
Илиев
Димитар Илиев
-
Галчев
Борис Галчев
-
Трекаричи
Лукас Трекаричи
-
Эспозито
Марко Эспозито
-
Чавдаров
Здравко Чавдаров
-
Нельсон
Грегори Нельсон
-
Делев
Спас Делев
Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Родригес
Кристиан Родригес
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
75
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
65
-
Фалькао
Радамель Фалькао
16'
72
Запасные
-
Да Силва
Валтер Энрике Да Силва
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Родригес
Хамес Родригес
-
Варела
Сильвестр Варела