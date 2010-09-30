Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
86
-
Бендер
Свен Бендер
76
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
76
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Левандовски
Роберт Левандовски
-
Гинчек
Даниэль Гинчек
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
65
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
45'
52
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
82
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Капель
Диего Капель
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Негредо
Альваро Негредо