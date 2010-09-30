Янг Бойз
мин
-
Вельфли
Марко Вельфли
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Неф
Ален Неф
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Костанцо
Морено Костанцо
90
-
Лулич
Сенад Лулич
79
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Суттер
Скотт Суттер
90
-
Дежен
Давид Дежен
11'
64'
90
-
Маюка
Эммануэль Маюка
72
Запасные
-
Регаццони
Альберто Регаццони
-
Бюрки
Роман Бюрки
-
Раймонди
Марио Раймонди
-
Шнойвли
Кристиан Шнойвли
-
Хохштрассер
Ксавье Хохштрассер
-
Шнойвли
Марко Шнойвли
-
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Торрес
Мигель Торрес
69
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Москера
Педро Москера
62
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Колунга
Адриан Колунга
74
-
Федор
Ладислао Федор
90
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Диас
Ката Диас
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Риос
Педро Риос
-
Сардинеро
Адриан Сардинеро