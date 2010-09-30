Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Крижанац
Ивица Крижанац
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
13'
90
-
Губочан
Томаш Губочан
1'
90
-
Лазович
Данко Лазович
42'
58'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
66
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
67
-
Быстров
Владимир Быстров
74
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Анюков
Александр Анюков
-
Широков
Роман Широков
-
Розина
Алессандро Розина
-
Кержаков
Александр Кержаков
-
Канунников
Максим Канунников
АЕК
мин
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
90
-
Лагос
Панайотис Лагос
90
-
Деллас
Траянос Деллас
90
-
Назути
Кристиан Назути
90
-
Пацацоглу
Христос Пацацоглу
90
-
Джеббур
Рафик Джеббур
59
-
Кафес
Пантелис Кафес
82'
90
-
Макос
Григориос Макос
90
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
-
Скокко
Начо Скокко
81
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
37'
46
Запасные
-
Арьириу
Анестис Арьириу
-
Саха
Диего Саха
-
Карабелас
Николаос Карабелас
-
Яхич
Санел Яхич
-
Диоп
Папа Буба Диоп
-
Бернс
Нэтан Бернс
-
Бланко
Исмаэль Бланко