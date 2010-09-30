Шериф
мин
-
Стоянов
Владислав Стоянов
90
-
Волков
Владимир Волков
90
-
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Дьеду
Андре Дьеду
46
-
Руамба
Флорен Руамба
90
-
Адамович
Милош Адамович
78
-
Ерохин
Александр Ерохин
8'
90
-
Балима
Вилфрид Балима
90
-
Франса
Джимми Франса
37'
62
Запасные
-
Хачатуров
Артем Хачатуров
-
Николич
Бачо Николич
-
Стажила
Дмитрий Стажила
-
Бранкович
Владимир Бранкович
-
Самарджич
Мирал Самарджич
-
Георгиев
Сергей Георгиев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Динамо
мин
-
Бойко
Денис Бойко
90
-
Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
46
-
Айила
Юссуф Айила
90
-
Хачериди
Евгений Хачериди
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Нинкович
Милош Нинкович
70
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
90
-
Гусев
Олег Гусев
90
-
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
-
Кичак
Артем Кичак
-
Попов
Горан Попов
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
-
Алмейда
Леандро Алмейда
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро
-
Зозуля
Роман Зозуля