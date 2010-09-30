БАТЭ
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
46
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
77'
83
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
82'
90
-
Родионов
Виталий Родионов
5'
90
-
Концевой
Артем Концевой
48'
79
Запасные
-
дос Сантос
Мауро Лукас дос Сантос
-
Патоцкий
Олег Патоцкий
-
Гутор
Александр Гутор
-
Радьков
Артем Радьков
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Бага
Дмитрий Бага
-
Павлов
Александр Павлов
АЗ Алкмаар
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Мойсандер
Никлас Мойсандер
84
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Клаван
Рагнар Клаван
90
-
Марселлис
Дирк Марселлис
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
79
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
67
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
90
-
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
89'
90
Запасные
-
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
-
Дидулица
Джой Дидулица
-
Ялинс
Кью Ялинс
-
Виргевер
Ник Виргевер
-
Махер
Адам Махер
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
-
Холмен
Бретт Холмен