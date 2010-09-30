Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
56'
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
34
-
Росси
Джузеппе Росси
41'
75
-
Алтидор
Жози Алтидор
86
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Рубен
Марко Рубен
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
Брюгге
мин
-
де Влигер
Геерт де Влигер
61
-
Диас
Жуниор Диас
90
-
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
-
Донк
Райан Донк
45'
90
-
Камоццато
Маркос Камоццато
90
-
Блондель
Джонатан Блондель
87
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
77
-
Симайс
Жерон Симайс
90
-
Варгас
Рональд Варгас
90
-
Герертс
Карел Герертс
90
-
Перишич
Иван Перишич
90
Запасные
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
-
ван Акер
Тиболт ван Акер
-
ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
-
Дирар
Набиль Дирар
-
Дальма
Вильфрид Дальма
-
Куемаха
Дорже Куемаха