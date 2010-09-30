Спортинг
мин
-
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
-
дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
90
-
Полга
Андерсон Полга
90
-
Перейра
Жоао Перейра
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
43'
70
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
76
-
Фернандес
Матиас Фернандес
79'
90
-
Карришу
Даниэль Карришу
30'
90
-
Саломау
Диого Саломау
53'
90
-
Поштига
Элдер Поштига
61'
64
Запасные
-
Сантуш
Андре Сантуш
-
Тьягу
-
Торсильери
Марко Торсильери
-
Феррейра
Абел Феррейра
-
Джало
Янник Джало
-
Салейру
Карлос Салейру
-
да Силва Муниз
Лиедсон да Силва Муниз
Левски
мин
-
Грин
Сержиньо Грин
90
-
Иванов
Иво Иванов
90
-
Мюлдер
Дастли Мюлдер
90
-
Младенов
Даниел Младенов
56
-
Петков
Георги Петков
90
-
Милиев
Йордан Милиев
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
78
-
Минев
Веселин Минев
90
-
Тасевски
Дарко Тасевски
90
-
Дембеле
Гарра Дембеле
90
-
Йовов
Христо Йовов
67
Запасные
-
Бензукан
Шакиб Бензукан
-
Огнянов
Мариан Огнянов
-
Киров
Александр Киров
-
Станчев
Стефан Станчев
-
Митрев
Божидар Митрев
-
Иса
Исмаил Иса
-
Слори
Эндвеле Слори