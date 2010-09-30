Гент
мин
-
Барич
Марио Барич
90
-
Шкаработ
Матия Шкаработ
90
-
Смолдерс
Тим Смолдерс
90
-
Йоргачевич
Боян Йоргачевич
90
-
Шулер
Марко Шулер
90
-
Уилс
Штеф Уилс
90
-
Эль-Ганасси
Яссин Эль-Ганасси
90
-
Асофейфа
Рэндаль Асофейфа
90
-
Де Смет
Стейн Де Смет
6'
84
-
Кулибали
Элиман Кулибали
90
-
Конте
Ибрахима Конте
65
Запасные
-
Арбейтман
Шломи Арбейтман
-
Букс
Франк Букс
-
Ханствейт
Эрленд Ханствейт
-
Дуарте
Адриано Дуарте
-
Гронден
Кристоф Гронден
-
Тийс
Бернд Тийс
-
Любиянкич
Златан Любиянкич
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Кабай
Йоан Кабай
84
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
77
-
Фро
Пьер-Ален Фро
20'
69
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Рами
Адиль Рами
-
Суаре
Папе Суаре
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Мавуба
Рио Мавуба
-
Сов
Мусса Сов
-
Жервиньо
Жервиньо