Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
46
-
Туре
Коло Туре
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
84
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Виейра
Патрик Виейра
90
-
Джонсон
Адам Джонсон
37'
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
75
-
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
-
Гивен
Шей Гивен
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Боята
Дедрик Боята
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Сильва
Давид Сильва
-
Де Ассиш
Жоао Алвеш Де Ассиш
Ювентус
мин
-
Маннингер
Александр Маннингер
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
73
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
54
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Красич
Милош Красич
76
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
11'
90
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Легротталье
Никола Легротталье
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
-
Мотта
Марко Мотта
-
Пепе
Симоне Пепе
-
Мело
Фелипе Мело
-
Джианнетти
Никколо Джианнетти