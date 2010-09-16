Бешикташ
мин
-
Арикан
Хакан Арикан
90
-
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
-
Феррари
Маттео Феррари
37
-
Запоточны
Томаш Запоточны
90
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
90
-
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
-
Табата
Родриго Табата
73
-
Даг
Экрем Даг
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
90
-
Голошко
Филип Голошко
59
-
Нобре
Марсио Нобре
90
Запасные
-
Речбер
Рушту Речбер
-
Тораман
Ибрахим Тораман
-
Уйсал
Неджип Уйсал
-
Аурелио
Мехмет Аурелио
-
да Сильва
Дэйвсон да Сильва
-
Кахведжи
Нихат Кахведжи
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
ЦСКА
мин
-
Тиеро
Уильям Тиеро
46
-
Трифонов
Румен Трифонов
90
-
Акваро
Джузеппе Акваро
90
-
Шеридан
Киллиан Шеридан
90
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Стоянов
Костадин Стоянов
90
-
Янчев
Тодор Янчев
90
-
Виданов
Павел Виданов
90
-
Тонев
Александар Тонев
59
-
Нельсон
Грегори Нельсон
80
-
Малахиас Жуниор
Маркос Антонио Малахиас Жуниор
90
Запасные
-
Тибони
Кристиан Тибони
-
Галчев
Борис Галчев
-
Трекаричи
Лукас Трекаричи
-
Саиходжа
Дормушали Саиходжа
-
Костандинов
Томи Костандинов
-
Чавдаров
Здравко Чавдаров
-
Делев
Спас Делев