Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
63
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
46
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
46
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Перотти
Диего Перотти
ПСЖ
мин
-
Эдель
Апула Эдель
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Арман
Сильвен Арман
90
-
Камара
Зумана Камара
90
-
Жалле
Кристоф Жалле
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
76'
77
-
Клеман
Жереми Клеман
90
-
Шантом
Клеман Шантом
90
-
Маурис
Жан-Эдес Маурис
90
-
Луйиндула
Пеги Луйиндула
90
-
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
66
Запасные
-
Купе
Грегори Купе
-
Маконда
Трипи Маконда
-
Сахо
Мамаду Сахо
-
Макелеле
Клод Макелеле
-
Жюли
Людовик Жюли
-
Оаро
Гийом Оаро
-
Кежман
Матея Кежман