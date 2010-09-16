ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Баума
Вилфред Баума
90
-
Питерс
Эрик Питерс
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
89'
90
-
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
-
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
80
-
Тойвонен
Ола Тойвонен
84
-
Берг
Маркус Берг
75
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
Запасные
-
Рамос
Кассио Рамос
-
Вукович
Ягош Вукович
-
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
-
Баккал
Отман Баккал
-
Амрабат
Нордин Амрабат
-
Рейс
Жонатан Рейс
-
Куверманс
Данни Куверманс
Сампдория
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Вольта
Массимо Вольта
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
25'
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Коман
Владимир Коман
81
-
Семиоли
Франко Семиоли
68
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
87
-
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
Россини
Жонатан Россини
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Дессена
Даниэле Дессена
-
Падалино
Марко Падалино
-
Поцци
Никола Поцци