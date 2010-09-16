АЕК
мин
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
90
-
Лагос
Панайотис Лагос
90
-
Манолас
Костас Манолас
90
-
Яхич
Санел Яхич
90
-
Кафес
Пантелис Кафес
74
-
Деллас
Траянос Деллас
90
-
Диоп
Папа Буба Диоп
90
-
Бернс
Нэтан Бернс
70
-
Скокко
Начо Скокко
89'
90
-
Джеббур
Рафик Джеббур
12'
90
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
65'
90
Запасные
-
Саха
Диего Саха
-
Карабелас
Николаос Карабелас
-
Назути
Кристиан Назути
-
Пацацоглу
Христос Пацацоглу
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
-
Перейра
Леонардо Перейра
-
Бланко
Исмаэль Бланко
Хайдук
мин
-
Субашич
Даниэль Субашич
90
-
Малоча
Марио Малоча
90
-
Вейич
Хрвое Вейич
90
-
Стринич
Иван Стринич
90
-
Булят
Юрица Булят
90
-
Булку
Эрвин Булку
81
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
29'
90
-
Любичич
Марин Любичич
90
-
Томасов
Марин Томасов
67
-
Шарбини
Анас Шарбини
61
-
Вукушич
Анте Вукушич
90
Запасные
-
Режич
Анте Режич
-
Радошевич
Божидар Радошевич
-
Йозинович
Горан Йозинович
-
Йонич
Матей Йонич
-
Оремуш
Мирко Оремуш
-
Треботич
Динко Треботич
-
Чоп
Дуйе Чоп