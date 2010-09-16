Динамо
мин
-
Коваль
Максим Коваль
90
-
Маграо
Жерсон Маграо
79
-
Алмейда
Леандро Алмейда
74
-
Хачериди
Евгений Хачериди
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Михалик
Тарас Михалик
90
-
Еременко
Роман Еременко
44'
90
-
Нинкович
Милош Нинкович
90
-
Гусев
Олег Гусев
57
-
Милевский
Артем Милевский
34'
90
Запасные
-
Бойко
Денис Бойко
-
Несмачный
Андрей Несмачный
-
Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Гиоане
Тибериу Гиоане
-
Мильомем
Гильерме Мильомем
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро
БАТЭ
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Радьков
Артем Радьков
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
54'
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
38
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
-
Павлов
Александр Павлов
63
-
Брессан
Ренан Брессан
77
-
Родионов
Виталий Родионов
3'
90
Запасные
-
Гутор
Александр Гутор
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Володько
Александр Володько
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Бага
Дмитрий Бага