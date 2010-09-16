АЗ Алкмаар
мин
-
Дидулица
Джой Дидулица
90
-
Клаван
Рагнар Клаван
90
-
Ялинс
Кью Ялинс
83'
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Марселлис
Дирк Марселлис
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Мартенс
Маартен Мартенс
90
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
90
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
15'
90
Запасные
-
Верхюлст
Хоби Верхюлст
-
Виргевер
Ник Виргевер
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Свертс
Жиль Свертс
-
Ортис
Кельсо Ортис
-
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
Шериф
мин
-
Николич
Бачо Николич
67'
90
-
Стоянов
Владислав Стоянов
90
-
Бранкович
Владимир Бранкович
90
-
Самарджич
Мирал Самарджич
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
-
Балима
Вилфрид Балима
90
-
Дьеду
Андре Дьеду
90
-
Руамба
Флорен Руамба
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Адамович
Милош Адамович
90
-
Франса
Джимми Франса
90
Запасные
-
Джурович
Марко Джурович
-
Скрипченко
Александр Скрипченко
-
Хачатуров
Артем Хачатуров
-
Стажила
Дмитрий Стажила
-
Нелсон
Фред Нелсон
-
Георгиев
Сергей Георгиев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс